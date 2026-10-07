Il futuro dello Stadio “Partenio-Lombardi” approda in Consiglio Comunale

Si preannuncia rovente la prossima seduta del Consiglio comunale di Avellino, fissata per il 21 ottobre in Aula consiliare. Dopo le recenti audizioni guidate da Laura Nargi presso l’organismo di controllo, i riflettori si spostano ora su Palazzo di Città, dove i consiglieri saranno chiamati a decidere le sorti del Partenio-Lombardi e a discutere il delicato riassetto di Azienda Città Servizi (Acs). A fare da cornice all’agenda amministrativa, un clima politico già surriscaldato, come evidenziato dagli attriti emersi durante l’ultima conferenza dei capigruppo.

Le polemiche sono iniziate ancor prima dell’ordine del giorno. L’ex primo cittadino Gianluca Festa ha duramente contestato le tempistiche e le modalità con cui è stata indetta la riunione, rivolgendosi direttamente al presidente dell’assemblea, Nicola Giordano. Al centro delle critiche di Festa anche la sovrapposizione tra la seduta consiliare e l’udienza giudiziaria “Dolce Vita” che lo vede coinvolto, una coincidenza definita quantomeno sospetta e che ha ulteriormente alzato i toni dello scontro.

Accanto allo stadio, l’altro nodo cruciale riguarda Acs. A seguire, il calendario consiliare prevede un ulteriore incontro per il 28 ottobre, dedicato al Question Time.