La proposta del Nobel ai bambini di Gaza approda ad Avellino

Un confronto per rilanciare la proposta del Nobel per la pace ai bambini di Gaza, avanzata dal professore Eugenio Mazzarella, docente di filosofia teoretica all’Università Federico II di Napoli. E’ l’appuntamento in programma il 9 ottobre, alle 17.30, al Circolo della Stampa di Avellino, promosso dall’associazione “Avellino Popolare”. Una riflessione che diventa l’occasione per richiamare l’attenzione sul diritto alla pace e sulle sofferenze dei bambini coinvolti in tutti i conflitti. In un tempo in cui la violenza nei confronti del popolo palestinese sembra non avere fine, la proposta di Mazzarella sceglie di ricordare all’opinione pubblica internazionale e ai governanti che non è possibile restare in silenzio quando i diritti di un popolo non sono rispettati.

A presiedere e introdurre i lavori sarà Gianni Festa, direttore del Corriere dell’Irpinia. Seguiranno gli interventi del professor Luigi Anzalone, della dottoressa Margherita D’Andrea e dell’onorevole Alberta Simone, chiamati ad approfondire il significato di cui si carica la proposta del Nobelai bambini di Gaza.

A chiudere il convegno sarà lo stesso Eugenio Mazzarella, promotore della proposta al centro dell’incontro.

Uno spazio di confronto con l’obiettivo di alimentare un dibattito su una questione che sta progressivamente suscitando attenzione e consenso.