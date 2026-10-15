Tufo Greco Festival, domenica 18 ottobre torna la “Vendemmia Experience”

TUFO (AV) – La vendemmia è il momento più autentico dell’anno per un territorio che ha costruito la propria identità intorno alla vite e al vino. È da questa consapevolezza che nasce la Vendemmia Experience, l’edizione autunnale del Tufo Greco Festival, in programma domenica 18 ottobre 2026 a Tufo.

Promossa dal Comune di Tufo, la manifestazione celebra il Greco di Tufo DOCG attraverso un percorso che unisce tradizioni, enogastronomia, folklore e partecipazione, trasformando il borgo irpino in un luogo d’incontro dove cittadini, famiglie e visitatori potranno vivere da protagonisti il periodo più significativo dell’anno vitivinicolo.

La giornata prenderà il via alle 9.30 in Piazza Gramsci con la tradizionale Colazione del Contadino, offerta dall’Associazione Tufo Social Lab. Alle 10.00 è prevista la partenza verso la vigna, dove alle 10.30 si svolgerà il laboratorio “La Vendemmia dei Bambini”, un’esperienza educativa pensata per avvicinare i più piccoli al mondo della viticoltura e ai valori della cultura contadina. Al termine dell’attività sarà consegnato il diploma di “Piccolo Vendemmiatore”. L’iniziativa prevede la presenza obbligatoria dei genitori, chiamati ad accompagnare e condividere con i propri figli ogni fase dell’esperienza.

Alle 12.00 il centro storico si animerà con la Sfilata delle Uve, che partirà da Piazza Gramsci per raggiungere Piazza Umberto I accompagnata dalla coinvolgente Tarantella Montemaranese itinerante. A seguire si terrà la tradizionale Benedizione del Nuovo Raccolto, uno dei momenti più simbolici della manifestazione, dedicato alla celebrazione del legame tra la comunità e la propria terra.

Dalle 13.00 apriranno gli stand gastronomici con le eccellenze della tradizione locale, mentre dalle 13.15 sarà protagonista il Greco di Tufo DOCG con uno spazio interamente dedicato alla degustazione dei vini delle sette cantine del territorio. Le degustazioni saranno guidate da sommelier professionisti, offrendo ai visitatori un percorso di scoperta e valorizzazione di una delle denominazioni più prestigiose del panorama vitivinicolo italiano.

Il pomeriggio proseguirà all’insegna della cultura popolare. Alle 13.30 sono in programma il workshop di danze tradizionali del Sud Italia e il concerto di Selena Sacco e Anima Meridionale, mentre alle 16.00 sarà rievocato l’antico rito della pigiatura dell’uva, accompagnato dal ritmo della Tarantella Montemaranese, in un momento che restituisce tutta la forza evocativa della

tradizione contadina.

A concludere la manifestazione, dalle 17.30, sarà il DJ set con Gaetano Puopolo DJ e Joy Saveriano Voice, che accompagnerà il pubblico fino al termine della giornata.

Il Tufo Greco Festival – Autumn Edition rappresenta un nuovo tassello del percorso di promozione territoriale avviato dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico di Tufo attraverso eventi capaci di raccontarne l’identità più autentica.

Questa edizione nasce infatti dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di Tufo di ampliare il format del Tufo Greco Festival, trasformandolo in un progetto capace di vivere in più momenti dell’anno e non soltanto durante l’appuntamento estivo. La vendemmia rappresenta il periodo più naturale e simbolico per dare continuità a questo percorso: è il momento in cui il Greco di

Tufo racconta al meglio la propria storia, il lavoro delle aziende vitivinicole, le tradizioni della comunità e il profondo legame tra il vino e il territorio. L’obiettivo è costruire un calendario di appuntamenti che, nel corso delle diverse stagioni, continui a promuovere Tufo come destinazione di riferimento per l’enoturismo e la valorizzazione delle eccellenze irpine.