Casamarciano, i Carabinieri sequestrano una cava calcarea da 260mila mq

CASAMARCIANO- A Casamarciano i carabinieri del nucleo informativo del gruppo di Castello di Cisterna insieme ai militari della stazione di Tufino e al personale dell’ufficio del “Miniere, Torbiere e Risorse Geotermiche” della Regione Campania hanno ispezionato una cava calcarea colpita da un’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Avellino e dalla revoca della autorizzazione unica ambientale (AUA) da parte del comune di Casamarciano. I militari hanno accertato che l’attività dell’estrazione proseguisse. Denunciato il legale rappresentante dell’azienda aggiudicataria della gara per la gestione del sito comunale, l’estrazione e la commercializzazione del marmo.

La cava – di 260mila metri quadrati – é stata sequestrata. Sequestrati anche 10 macchine tra escavatori e camion. Per l’azienda anche la revoca dell’autorizzazione estrattiva