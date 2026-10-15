Fontanarosa, l’IC “L. Di Prisco” diventa eTwinning School e guarda all’Europa

L’Europa entra sempre più nella quotidianità dell’Istituto Comprensivo “L. Di Prisco” di Fontanarosa, che celebra gli Erasmus Days 2026 con un risultato significativo per l’intera comunità scolastica: il riconoscimento di eTwinning School, affiancato da tre Quality Label nazionali ottenuti per altrettanti progetti di collaborazione europea.

Un traguardo che testimonia l’impegno dell’istituto nel promuovere una scuola aperta al confronto internazionale, capace di innovare le pratiche didattiche e di offrire agli alunni opportunità concrete per sviluppare competenze linguistiche, digitali, sociali e interculturali.

La decima edizione degli Erasmus Days, in programma dal 12 al 17 ottobre, rappresenta un’importante occasione per raccontare le opportunità offerte dal programma Erasmus+ e il valore della cooperazione tra scuole europee. Il tema di quest’anno, “Learning and Growing: Skills for Tomorrow” – imparare e crescere, competenze per il domani – richiama l’importanza di investire nelle competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro.

Per l’IC “L. Di Prisco”, il riconoscimento eTwinning School rappresenta un ulteriore passo in un percorso di apertura europea che coinvolge docenti e studenti. Essere una eTwinning School significa promuovere la collaborazione tra insegnanti, la progettazione condivisa, l’uso consapevole delle tecnologie digitali e la partecipazione attiva degli alunni a esperienze di apprendimento che superano i confini della propria aula.

A rafforzare questo percorso sono arrivati anche tre Quality Label nazionali per i progetti “Storytelling across borders”, “The Future is in Your Hands, Be Present” e “Improve your City”. I riconoscimenti attestano la qualità delle esperienze progettuali realizzate e l’impegno nella costruzione di attività didattiche collaborative con scuole di altri Paesi europei, attraverso le quali gli studenti possono confrontarsi, condividere idee e diventare protagonisti del proprio apprendimento.

Accanto alla dimensione digitale e collaborativa di eTwinning, l’istituto può contare sull’accreditamento Erasmus+ fino al 2028, uno strumento che consente di pianificare attività di mobilità e formazione europea in linea con gli obiettivi di crescita della scuola. Un’opportunità per arricchire le competenze professionali dei docenti, favorire lo scambio di buone pratiche e ampliare gli orizzonti formativi degli alunni.

Il percorso europeo non riguarda soltanto le esperienze realizzate all’estero, ma punta a generare un cambiamento duraturo nella scuola: introdurre nuove metodologie, rafforzare l’inclusione, stimolare la curiosità verso le altre culture e trasferire nella didattica quotidiana quanto appreso attraverso la cooperazione internazionale.

«Il riconoscimento di eTwinning School e i Quality Label ottenuti rappresentano un motivo di orgoglio per il nostro istituto e un incoraggiamento a proseguire nel percorso intrapreso. Sono risultati che valorizzano il lavoro condiviso della comunità scolastica e confermano l’importanza di offrire ai nostri alunni opportunità di crescita, confronto e apprendimento in una dimensione europea», dichiara la dirigente scolastica, prof.ssa Pamela Petrillo.

«L’Europa non è un orizzonte lontano, ma uno spazio di apprendimento che possiamo costruire ogni giorno, anche partendo da una piccola comunità dell’entroterra irpino. Attraverso eTwinning ed Erasmus+, i nostri alunni imparano a collaborare con coetanei di altri Paesi, a conoscere nuove culture e a sentirsi parte di una comunità più ampia. Il valore di questi riconoscimenti sta soprattutto nella possibilità di trasformare le esperienze europee in opportunità concrete per tutta la scuola», sottolinea Gianluca Marano, Ambasciatore Erasmus+ e referente per le attività Erasmus+ ed eTwinning dell’istituto.

Con i suoi cinque plessi, l’Istituto Comprensivo “L. Di Prisco” conferma così la volontà di investire in una scuola dinamica, inclusiva e connessa all’Europa, nella quale la dimensione internazionale diventa parte integrante dell’offerta formativa e contribuisce alla crescita degli studenti e dell’intero territorio.

Gli Erasmus Days 2026 diventano, dunque, non soltanto un momento celebrativo, ma un’occasione per condividere i risultati raggiunti e guardare ai prossimi traguardi, con la consapevolezza che educare all’Europa significa preparare cittadini capaci di dialogare, cooperare e costruire insieme il futuro.