Tentate truffe ad Avellino: “State attenti a loro”

di AnFan – Tentate truffe agli anziani di Avellino. Le ultime segnalazioni arrivano da Rione San Tommaso, in via Di Vittorio, amplificate dalla cassa di risonanza digitale dei gruppi di cittadinanza di attiva. Il tentativo di truffa segue uno schema ben noto che riassumiamo, anche per mettere in guardia le potenziali vittime.

I truffatori individuano anziani più vulnerabili: spesso soli e affetti da patologie, comunque probabili facili vittime. A quel punto li contattano telefonicamente fingendosi nipoti o parenti fuori città. “Chiedono – spiega Nicola sul gruppo di cittadinanza attiva Non Sei Irpino se – di ritirare pacchi”. Per poi presentarsi a casa e ritirare i soldi spacciandosi per falsi corrieri.

Nel caso degli episodi, segnalati a San Tommaso, i tentativi di truffa sono caduti nel vuoto. Il consiglio, ovviamente, è quello di contattare subito le forze dell’ordine per denunciare casi analoghi a quelli raccontati.