Montella, torna il Covid. Il sindaco: vaccinatevi

di AnFan – Il Covid torna a Montella (Avellino). L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rizieri Buonopane, ci tiene a tenere alta l’attenzione dei cittadini. Un comportamento motivato dalla grande importanza di non abbassare la guardia in questo periodo di fisiologica ripresa e apertura dell’attività che coincide con l’estate.

Il sindaco Buonopane commenta: “Dopo più di un mese e mezzo di tranquillità, ho avuto notizia, dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino , di un nuovo caso di positività accertato sul nostro territorio. La persona interessata, alla quale va la mia vicinanza, si trova attualmente in isolamento. Asl e Polizia Comunale stanno svolgendo le consuete attività di tracciamento dei contatti stretti. Purtroppo l’emergenza sanitaria non è affatto finita ed è di fondamentale importanza mantenere sempre comportamenti responsabili”.

“Colgo l’occasione per invitare ancora una volta – conclude il primo cittadino – i tanti concittadini che non lo avessero fatto, ad aderire alla campagna di vaccinazione: il vaccino resta l’unica arma che oggi abbiamo per combattere concretamente il virus. Il vaccino certamente non sempre impedisce al virus di attecchire, ma è estremamente importante per evitare conseguenze sanitarie importanti. Facciamolo per noi stessi e per le persone a noi care. Un abbraccio e buona serata a tutti”.