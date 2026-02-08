Truffe agli anziani: informare per proteggere

Giovedì 12 febbraio, alle ore 10:30, presso il salone dello Spi CGIL di Avellino, si terrà un’importante iniziativa pubblica che darà il via a una serie di incontri dedicati all’informazione e alla prevenzione delle truffe, fenomeno purtroppo sempre più diffuso e insidioso, soprattutto ai danni degli anziani e dei soggetti più fragili.

L’iniziativa è promossa dallo Spi CGIL Avellino e dall’Auser Avellino, da tempo impegnati sul territorio nella tutela dei diritti, della sicurezza e della dignità delle persone over 65.

All’incontro interverranno:

Maria Carmela Iannaccone, presidente Auser Avellino

Rosario Nastro, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Avellino

Alessandra Iandoli, Ispettore Superiore della Polizia di Stato, responsabile della Sicurezza Cibernetica di Avellino

Lo Spi CGIL Avellino è particolarmente sensibile a questo grave problema sociale che colpisce, nella maggioranza dei casi, persone sole e vulnerabili. L’azione dei malviventi è doppiamente deprecabile perché approfitta di condizioni di debolezza, generando danni economici, ma soprattutto ferite psicologiche profonde. Dopo una truffa o un furto, molti anziani vivono un lungo periodo di vergogna, silenzio e depressione. L’intrusione nella propria casa o nella propria vita, il sentirsi raggirati, lascia segni difficili da cancellare.

Un capitolo particolarmente doloroso è quello delle truffe sentimentali: falsi rapporti costruiti online, profili inventati che simulano amicizia o affetto e che, nel tempo, si trasformano in richieste di denaro sempre più pressanti. In queste dinamiche entra prepotentemente il senso di fragilità: “Non sono stato capace di proteggermi, quindi non sono più autonomo”.

Il Sindacato Pensionati della CGIL, in collaborazione con Auser Avellino, vuole innanzitutto scardinare l’isolamento, ricordando che le sedi sindacali e associative sono un presidio attivo sul territorio, luoghi di ascolto, supporto e protezione.