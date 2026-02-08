Truffe agli anziani: informare per proteggere

Giovedì 12 febbraio, alle ore 10:30, presso il salone dello Spi CGIL di Avellino, si terrà un’importante iniziativa pubblica che darà il via a una serie di incontri dedicati all’informazione e alla prevenzione delle truffe, fenomeno purtroppo sempre più diffuso e insidioso, soprattutto ai danni degli anziani e dei soggetti più fragili.
L’iniziativa è promossa dallo Spi CGIL Avellino e dall’Auser Avellino, da tempo impegnati sul territorio nella tutela dei diritti, della sicurezza e della dignità delle persone over 65.
All’incontro interverranno:
- Maria Carmela Iannaccone, presidente Auser Avellino
- Rosario Nastro, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Avellino
- Alessandra Iandoli, Ispettore Superiore della Polizia di Stato, responsabile della Sicurezza Cibernetica di Avellino
Lo Spi CGIL Avellino è particolarmente sensibile a questo grave problema sociale che colpisce, nella maggioranza dei casi, persone sole e vulnerabili. L’azione dei malviventi è doppiamente deprecabile perché approfitta di condizioni di debolezza, generando danni economici, ma soprattutto ferite psicologiche profonde. Dopo una truffa o un furto, molti anziani vivono un lungo periodo di vergogna, silenzio e depressione. L’intrusione nella propria casa o nella propria vita, il sentirsi raggirati, lascia segni difficili da cancellare.
Un capitolo particolarmente doloroso è quello delle truffe sentimentali: falsi rapporti costruiti online, profili inventati che simulano amicizia o affetto e che, nel tempo, si trasformano in richieste di denaro sempre più pressanti. In queste dinamiche entra prepotentemente il senso di fragilità: “Non sono stato capace di proteggermi, quindi non sono più autonomo”.
Il Sindacato Pensionati della CGIL, in collaborazione con Auser Avellino, vuole innanzitutto scardinare l’isolamento, ricordando che le sedi sindacali e associative sono un presidio attivo sul territorio, luoghi di ascolto, supporto e protezione.