GRS Radio a Sanremo 2026: dirette nazionali, giovani protagonisti e la Campania nel “Circuito Italia”

Cresce l’attesa per Sanremo 2026 – 76° Festival della Canzone Italiana

GRS Radio comunica con orgoglio che anche quest’anno sarà presente a uno degli eventi musicali più importanti del panorama nazionale. Dal cuore della Città dei Fiori, trasmetteremo in diretta da Sanremo tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle 22:00, con i nostri speaker e tecnici.

Saranno attive due postazioni operative:

• la prima da Casa Sanremo, all’interno del Palafiori, come già avvenuto lo scorso anno, nella zona di Piazza Marconi, dove saranno presenti numerose emittenti radiofoniche, tra cui la RAI;

• la seconda all’interno di un truck di 16 metri, un vero e proprio studio mobile su ruote, completo di regia radio-televisiva e backstage, posizionato nel Villaggio delle Radio su Corso Imperatrice, di fronte al Casinò.

La grande novità di quest’anno è la partecipazione di GRS Radio al progetto “Circuito Italia”: un’iniziativa nuova e stimolante che ci vede rappresentare la Campania come appartenenza territoriale. Trasmetteremo in syndication nazionale, vivendo un’esperienza “back to back” con altre emittenti amiche, condividendo competenze, tecniche, idee e aprendo la strada a future collaborazioni.

Oggi la radio non è solo intrattenimento, ma anche promozione del territorio, delle sue radici e delle sue tradizioni, che vengono raccontate ed esportate oltre i confini regionali.

Siamo particolarmente orgogliosi di essere presenti per il secondo anno consecutivo a Sanremo: un risultato che premia i sacrifici fatti e rappresenta una grande soddisfazione per i nostri concittadini. L’emozione più grande resta però l’entusiasmo dei nostri ragazzi. Quest’anno, inoltre, due minori vivranno con noi questa esperienza straordinaria: un segnale forte di quanto GRS Radio sia un ambiente sano, costruttivo e formativo, tanto da meritare la fiducia delle loro famiglie.

Un ringraziamento speciale va a chi rende possibile tutto questo:

• l’Ing. Carmine D’Avanzo e la sua famiglia, con l’azienda TAKIUS Elettronica, motore portante del progetto e da sempre attenti ai valori della socialità e alla crescita dei giovani;

• Paolo Perillo e Flash Spot, che ci supportano sin dai nostri inizi, mettendo la loro professionalità al servizio di un progetto sociale ed educativo (e per la pazienza infinita nel “sopportare” Peppe Alaia…).

Ringraziamo inoltre tutto il mondo radiofonico: gli editori amici, i tanti Station Manager sempre attenti alle nostre risorse umane e pronti a offrirci consigli preziosi. Un abbraccio a tutti coloro che continuano a sostenerci, perché riconoscono in GRS Radio un progetto sano, vivo e continuativo.

Grazie ai nostri ascoltatori, ma soprattutto ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, che ci sostengono ogni giorno con affetto e stima.

Vi aspettiamo in onda da Sanremo! www.grsradio.it