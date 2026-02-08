Il cordoglio dell’ Associazione Nazionale Magistrati per la scomparsa di Gabriele Meoli

AVELLINO- Il cordoglio dell’Associazione Nazionale Magistrati di Avellino per la scomparsa di Gabriele Meoli, originario di Atripalda, spentosi all’età di 93 anni, già magistrato e uomo di cultura, che negli anni ha continuato a formare generazioni di magistrati e avvocati in tutta l’Irpinia. “L’Associazione Nazionale Magistrati di Avellino- si legge nella nota del presidente Monica d’ Agostino e del segretario Fabrizio Ciccone- piange la perdita dell’amato collega e Maestro Gabriele Meoli, profondo e poliedrico Giurista formatore di più generazioni di magistrati e avvocati irpini. Restano indimenticabili i suoi insegnamenti giuridici e il suo esempio di equilibrio,umiltà, gentilezza e rigore.Ai figli Bruno e Maddalena, le sincere condoglianze della Sottosezione”.