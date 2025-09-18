Truffa dello specchietto sul Raccordo: aumentano le segnalazioni

SOLOFRA- La classica truffa dello specchietto sul Raccordo Avellino- Salerno. Crescono le segnalazioni da parte degli automobilisti per le frodi tentate sul tratto che parte da Atripalda. L’ultima riguarda la zona subito dopo ingressi di Serino, Montoro e Solofra. Come si legge nel post che circola online, in azione ci sarebbe un’ auto bianca e i complici. Secondo le testimonianze: “rallentano (anche con furgone), poi un complice in auto bianca «colpisce» la tua vettura con uno strumento imbevuto di calce/gesso facendo un forte rumore; ti fermano, dicono che hai provocato il danno e chiedono subito soldi minacciando ritiro patente”. Per questo motivo l’appello e’ quello di non pagare sul posto ma chiamare subito le forze dell’ordine.