Furto degli ex voto ad Ariano, chiuse le indagini nei confronti di Suor Bernardette

ARIANO IRPINO- Suor Bernadette, 45 anni, indonesiana, gia’ madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo verso il processo per gli ex voto rubati alle chiese della Diocesi di Ariano Irpino. La religiosa, finita ad ottobre agli arresti domiciliari in provincia di Roma, e’ stata destinataria qualche settimana fa di un avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Benevento. Le indagini erano state condotte dai Carabinieri di Ariano Irpino. I furti si erano verificati in varie parrocchie della diocesi: Santa Maria delle Fratte e Sant’Euplio di Castel Baronia, Santa Maria Assunta in Cielo di Ariano Irpino, San Sossio Baronia, Santa Maria della Neve in Morroni di Bonito, San Nicola Vescovo di Savignano Irpino, San Giovanni Battista di Carife, Madonna del Carmine in Ariano Irpino e San Giovanni Battista in Ariano Irpino. Il provento dei furti sarebbe stato venduto ad alcuni esercizi commerciali dietro pagamento di 80mila euro, trasferiti su conti correnti esteri. I preziosi in parte erano stati fusi e quindi parzialmente irrecuperabili, gioielli e bracciali erano nella stanza occupata dalla madre superiora ad Ariano Irpino e a San Cesareo, in provincia di Roma.