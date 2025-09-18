Regionali, cinque “tavoli tematici” per costruire il programma di Fico alla guida della Campania

NAPOLI-Cinque tavoli tematici per costruire il programma della coalizione che sosterra’ Roberto Fico alle Regionali. Al termine del primo incontro nel comitato elettorale di via Galileo Ferraris, a Napoli. Hanno partecipato alla riunione per il M5S Ciro Borriello, capogruppo in Consiglio comunale di Napoli, e Salvatore Micillo, coordinatore regionale per la Campania del Movimento; per il Pd Piero De Luca, parlamentare e candidato unico alla segreteria del Pd Campania, e il commissario regionale Antonio Misiani; il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola in rappresentanza della lista voluta dal governatore uscente Vincenzo De Luca (‘Campania libera’ alle scorse regionali); Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi Di Centro; Fiorella Zabatta per Europa Verde; Rosario Visone per Sinistra Italiana; Michele Tarantino per il Psi; Stanislao Lanzotti di Italia viva per la lista Casa Riformista; Raimondo Pasquino, segretario regionale Cdu e già presidente del Consiglio comunale di Napoli, e Franco Moxedano per Più Europa. I presenti hanno diffuso un comunicato congiunto.”Si è avviato il confronto fra le forze politiche e civiche progressiste disponibili a sostenere la candidatura di RobertoFico a presidente della giunta regionale. Si è dato atto – si legge – dell’inizio di un cammino che deve portare alla costituzione di un’alleanza politica fondata sul rispetto reciproco e l’affinità programmatica, con l’obiettivo di definire un progetto di governo che valorizzi i risultati positivi del lavoro di questi anni e affronti le sfide richieste dal nuovo contesto con cui si dovrà confrontare il prossimo esecutivo regionale”.

”A tal fine – si legge nella nota – saranno insediati cinque tavoli tematici, nei quali si confronteranno le forze della coalizione, ascoltando i rappresentanti dell’amministrazione regionale uscente, le espressioni della società civile, le forze economiche e sociali, il terzo settore, il mondo della cultura e dell’associazionismo”.