Truffa a danno di anziani, ai Carabinieri il ringraziamento del Sindaco di Andretta

Si riporta il messaggio di ringraziamento rivolto dal primocittadino di Andretta, Michele Miele, all’Arma dei Carabinieri, a seguito della sventata truffa a danno di un’anziana donna del suddetto comune:

“Da sempre ai vari incontri con le massime autorità civili e militari della provincia di Avellino ho messo in luce il grande lavoro svolto quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri sul territorio di Andretta e non solo. Ciò che è accaduto ieri è solo la conferma della prontezza, del senso del dovere e della professionalità degli uomini del Maresciallo Flaminio Selvitella. Lo stesso, ieri mattina, venuto a conoscenza di vari tentativi di truffa in corso sul territorio altirpino, ha richiamato in servizio un suo uomo (il caro Antonio) e con arguzia ed esperienza ha fermato e poi tratto in arresto un ventenne napoletano che poco fa aveva truffato un’anziana signora alla quale è stata restituita la refurtiva ed alla quale va l’abbraccio di tutta la comunità.

Questo significa senso del dovere, questo significa monitorare il territorio, questo significa presenza delle forze dell’ordine nei Comuni.

Grazie al Maresciallo, grazie a tutti i suoi uomini, grazie all’ Arma dei carabinieri, grazie alla compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, grazie a tutte le Forze dell’Ordine.

Siamo orgogliosi di voi e la comunità di Andretta vi abbraccia con affetto

Vi vogliamo bene.”