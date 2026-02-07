Scontri di Torino, Woodcock sulla decisione del gip: “Ennesima dimostrazione della piena autonomia e indipendenza del Giudice”

Nella giornata di ieri il Pm antimafia Henry John Woodcock, nell’ambito di un forum giovanile svoltosi presso la città di Vico Equense (NA), si è espresso in merito alla scelta del gip di Torino di disporre gli arresti domiciliari per uno dei manifestanti coinvolti negli scontri e l’obbligo di firma per gli altri due, definendola quale “ennesima dimostrazione della piena autonomia e dell’assoluta indipendenza del giudice rispetto all’Ufficio del pubblico ministero”.

Si è trattato, di fatti, di una decisione differente dalla richiesta del pubblico ministero, che aveva sollecitato il carcere per tutti e tre i manifestanti.

Rivolgendosi agli studenti, Woodcock ha ricordato come la storia italiana abbia mostrato che “iniziative e manifestazioni violente come quelle di Torino, e più in generale ogni forma di contrapposizione violenta alle istituzioni, si arginano e si contrastano solo se tutte le istituzioni dello Stato fanno blocco, come accaduto nella lotta al terrorismo”.

Il magistrato ha poi invitato alla prudenza nel dibattito pubblico: “Purtroppo, per strada, c’è un sacco di gente che non ha nulla da perdere. Bisogna fare molta attenzione a non dare, magari per guadagnare qualche voto, anche solo la sensazione di essere divisi”.