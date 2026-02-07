Morra De Sanctis, la Uilm trionfa come primo sindacato alla Ema

La Uilm trionfa come prima organizzazione sindacale alla Ema di Morra De Sanctis. Alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria nella società appartenente al Gruppo Rolls Royce, la sigla metalmeccanica ha ottenuto 307 voti, superando FIOM (182 voti), FIM (116 voti), UGLM (130 voti) e Fismic (69 voti).

Il risultato si traduce in tre delegati eletti, con due candidati Uilm che hanno registrato le preferenze più alte in assoluto: Dino Bifulco con 99 voti e Michele Pasquariello con 90. A completare il quadro, l’elezione di Michele Di Paola, che ha raccolto 37 preferenze.

Secondo la Uilm, il voto dei lavoratori conferma la stima personale di cui godono i delegati

del sindacato suddetto, capaci di intercettare le istanze dei colleghi con autorevolezza e dedizione. Il sindacato ha sottolineato quanto il risultato rifletta “coerenza, affidabilità e un lavoro costante improntato alla trasparenza”.

La nota del Segretario Uilm Avellino e Benevento, Gaetano Altieri, evidenzia la soddisfazione per l’esito della consultazione, ringraziando lavoratrici e lavoratori “per la fiducia accordata e per aver scelto di affidare la propria tutela a chi, negli anni, ha dimostrato impegno, competenza e presenza costante in fabbrica”.

Inoltre, rieletto alla guida della Fismic con oltre il 50% dei voti di lista, Maurizio Carbone, da anni punto di riferimento dell’organizzazione, considerato un profondo conoscitore delle politiche fiscali e dei servizi di patronato.

Un aumento dii consensi rispetto alla tornata precedente anche per l’Ugl Metalmeccanici, che ha rafforzato la propria rappresentanza sindacale, aggiudicandosi un seggio in R.S.U. con il 18,5% dei consensi ed anche la R.L.S., con l’elezione di Marco Fabbrizio.