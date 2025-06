“Trovarsi soli”: il Consorzio dei Servizi Sociali A5 al fianco degli anziani

Attenzione rivolta agli anziani con il progetto “Trovarsi soli” del Consorzio dei Servizi

Sociali A5, realizzato in sinergia con la Cooperativa Sociale Saturno e La Meridiana

Onlus. “La solitudine rappresenta il fenomeno sociale più presente e preoccupante

sull’intero territorio del nostro Consorzio”, precisa il Direttore Generale Carmine De

Blasio. “Partendo da questa convinzione, nelle settimane scorse, abbiamo promosso e

realizzato uno specifico percorso di formazione e di aggiornamento professionale per i

nostri dipendenti”.

Nell’ambito di un progetto migliorativo del servizio di assistenza domiciliare anziani,

sono state poi coinvolte le cooperative affidatarie per realizzare una serie di attività

su tutti i comuni dell’Ambito Sociale A5, finalizzate al contrasto della solitudine e,

in molti casi, anche della depressione. Un fenomeno che riguarda molti cittadini

anche di fasce di età e condizioni socio-economiche differenti ma che, in particolare,

colpisce le persone anziane che vivono sole e senza rete familiare.

Attraverso il progetto “Trovarsi Soli”, creando opportunità di incontro, di convivialità,

di socializzazione e di supporto reciproco, “ci proponiamo – continua De Blasio – di

stimolare il benessere psicologico ed emotivo e migliorare la qualità della vita”. Le

attività previste riguardano giornate di lettura e caffè, giornate della pasta e dei dolci

di una volta, passeggiate sociali, laboratori creativi, giornate a tema musicale, cene e

pranzi comunitari.

Il primo appuntamento è per mercoledì 18 giugno alle 17.30 a Pietradefusi, presso

l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Dentecane. Il 20 giugno, alle 9, tappa a Santa

Paolina, presso la locale palestra comunale. Gli ultimi due appuntamenti di giugno

sono fissati per il 23, alle 19.30, a Venticano, presso la locale Cavea Teatrale, e per il

24, alle 17, al Centro Sociale di San Mango sul Calore.