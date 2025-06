Cervinara, fiamme in un’azienda: l’intervento dei Vigili del Fuoco

CERVINARA- Un incendio ha interessato l’area dismessa di un’azienda in via Torricelli, a Cervinara. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area e le forze dell’ordine per avviare i primi accertamenti necessari a ricostruire i fatti.

Proprio dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incendio doloso. I danni sono in via di quantificazione.