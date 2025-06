Benevento, Carabinieri in prima linea: intensificati i controlli

Prosegue senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro l’abuso di alcol alla guida e nella prevenzione dei reati predatori, grazie a un capillare controllo del territorio e a un’azione sinergica che vede in prima linea la Compagnia dei Carabinieri di Benevento.

Negli ultimi giorni il Nucleo Operativo e Radiomobile ha intercettato e controllato due vetture che giravano nella tarda serata nel centro cittadino con andatura incerta e con pericolosi e improvvisi cambi di corsia. I militari, fermati i mezzi, hanno proceduto a controllare i conducenti, per entrambi è stato utilizzato l’etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico oltre L’1,80 g/l; ai due conducenti della provincia di Avellino e di Caserta è stata ritirata la patente di guida e sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Benevento per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Questi episodi si inseriscono in un più ampio dispositivo messo in campo dalla Compagnia

Carabinieri di Benevento, sotto la direzione del Maggiore Emanuele Grio, finalizzato al contrasto delle condotte pericolose alla guida. Nell’ultima settimana sono state, infatti, intensificate le pattuglie nei punti nevralgici del capoluogo e dei comuni limitrofi, con risultati concreti anche in termini di prevenzione dei furti.

Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione al fine settimana, quando il rischio di comportamenti imprudenti alla guida aumenta. Un monito chiaro per tutti: la strada non è un luogo dove abbassare la guardia, e la legge non ammette distrazioni.

Sempre a Benevento, a conclusione di una mirata attività d’indagine condotta dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, è stato denunciato in stato di libertà un 48enne beneventano, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato ai danni di un giovane residente in città.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio dell’11 giugno 2025, quando in una via centrale della città, un uomo, approfittando di un finestrino di un’automobile in sosta, lasciato leggermente aperto, ha rubato dall’abitacolo un telefono cellulare e un paio di occhiali da sole. L’attività info-investigativa avviata immediatamente dai militari, allertati dal proprietario dell’autovettura, ha rapidamente permesso di individuare il presunto responsabile. La perquisizione personale eseguita nei suoi confronti ha portato al rinvenimento degli oggetti rubati, che sono stati immediatamente restituiti al legittimo proprietario, per il 48enne è scattata la denuncia alla Procura di Benevento. Questo episodio conferma ancora una volta l’impegno quotidiano dei Carabinieri di Benevento nel

presidio del territorio e nella prevenzione e repressione dei furti, con un’attenzione particolare alla sicurezza dei cittadini e alla tutela dei loro beni.

Le persone deferite in stato di libertà sono, pertanto, allo stato indagati e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.