Troppo smog in città, domenica scatta il blocco alle auto

AVELLINO – A causa del troppo smog, nella giornata di domenica 21 dicembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, sarà attivo il blocco della circolazione dinamica di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico.

La misura riguarda le strade comprese tra: via Dorso, via Marconi, via Cristoforo Colombo (tra via Moccia e via Esposito), via Esposito, piazza Aldo Moro (tra via Guarini e via Tagliamento), via S. Mancini, via Mazas, via Partenio (tra via Mazas e piazza Libertà), piazza Garibaldi, via De Sanctis, corso Europa e via Roma (tra via Gussoni e via Dorso).

Il Commissario Prefettizio Giuliana Perrotta ha stabilito alcune eccezioni: potranno circolare i veicoli dei residenti o proprietari di box/garage nell’area, i veicoli al servizio di persone con ridotta mobilità con contrassegno speciale, taxi e N.C.C. in servizio, i veicoli delle Forze di Polizia e quelli impegnati in interventi di soccorso.