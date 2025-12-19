Giovani studenti in visita istituzionale alla Prefettura di Avellino

Questa mattina il Palazzo del Governo ha aperto le sue porte ai più giovani, trasformandosi in un luogo di scoperta, dialogo e partecipazione civica. La Prefettura di Avellino ha accolto gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi per una visita istituzionale dedicata alla conoscenza delle istituzioni e ai valori della cittadinanza attiva.

Ad accogliere i piccoli visitatori è stato il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che li ha guidati in un percorso all’interno della Prefettura, permettendo loro di visitare le sale operative e il Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo. Un’occasione significativa per conoscere da vicino le attività svolte sul territorio e il ruolo di coordinamento e garanzia dello Stato a livello provinciale.

Il momento centrale della mattinata è stato l’incontro con il Prefetto, durante il quale gli alunni hanno manifestato grande interesse ponendo numerose domande sulle funzioni del Prefetto e sulle competenze della Prefettura. Un confronto diretto e partecipato che ha contribuito ad avvicinare i più giovani alle istituzioni e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità civile.

L’iniziativa ha rappresentato anche un momento di condivisione e di scambio degli auguri, vissuto in un clima di cordialità. All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole, e il Sindaco di Torella dei Lombardi, Amado Delli Gatti, a testimonianza della collaborazione tra istituzioni nel promuovere percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni.