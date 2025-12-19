Spari contro IrpiniAmbiente, il pm Woodcock chiede la condanna per Mazzocchi

QUINDICI- Cinque anni e sei mesi e una multa di 12mila euro, assoluzione per la contestazione di minacce. Questa la richiesta del pm antimafia Henry Jhon Woodcock al termine della requisitoria nel processo per l’attentato contro la sede di IrpiniAmbiente di Quindici avvenuto nell’aprile del 2019, nei confronti di Antonio Mazzocchi (detenuto nel carcere di Siracusa) elemento di primo piano del clan Graziano, celebrato questa mattina davanti ai giudici del Collegio presieduto da Sonia Matarazzo. L’ accusa nei confronti di Mazzocchi e’ quella di aver esploso numerosi colpi di fucile (un’arma di precisione calibro 7,64) contro la ex sede nel Vallo di Lauro di IrpiniAmbiente. Il pm antimafia ha ripercorso le indagini che erano state svolte dal personale del Commissariato di Lauro e dalla Squadra Mobile di Avellino. Rilevante nell’accertamento della responsabilità di Mazzocchi nel raid, l’ intercettazione datata 24 maggio 2019 e raccolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo dell’ Arma di Avellino nell’ambito di una diversa inchiesta per una serie di estorsioni nel Vallo di Lauro e per associazione a delinquere di stampo mafioso. Si tratta di una conversazione telematica captata dai militari di Via Brigata in cui, facendo riferimento al mancato rinvenimento di armi durante un controllo nelle campagne di Ima (frazione di Lauro), aveva riferito alla moglie: “quello si crede che la pazziella (che sia uno scherzo ndr) la maggior parte delle armi che stanno lì sopra, hanno sparato già tutte quante..perché ero venuto un po prima che sparai a Cesare, io lo tenevo dentro un tubo”. Come ribadito dal magistrato antimafia, che aveva ottenuto di poter far entrare nel processo questa prova di altro procedimento, il riferimento a Cesare sarebbe proprio legato al coordinatore di IrpiniAmbiente che al momento delle esplosioni di colpi era nella sede. Il 9 gennaio ci sarà la discussione della difesa di Mazzocchi, il penalista Sabato Graziano. In quella data potrebbe arrivare (a meno di richieste di replica del pm antimafia) la sentenza di primo grado.