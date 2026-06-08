Trionfo al Teatro Partenio per “Notre Dame de Paris” firmato dall’ISISS “De Luca” e Ateneo Alea

Un successo straordinario e oltre ogni aspettativa ha accolto, nella serata di sabato scorso, 6 giugno, la messa in scena del celebre musical “Notre Dame de Paris”, sul prestigioso palco del Teatro Partenio di Avellino. Un caloroso “sold out” ha fatto da cornice a una notte indimenticabile, in cui il pubblico in sala si è lasciato completamente rapire e trascinare dalle immortali musiche dell’opera, eseguite con rara intensità ed eccellente maestria interpretativa.

L’ambizioso progetto teatrale e musicale è il frutto di una virtuosa sinergia tra l’ISISS “De Luca” di Avellino e l’associazione Ateneo Alea (Accademia di Canto, Musica e Teatro), ed è stato interamente realizzato grazie all’impiego dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Un esempio tangibile di come gli investimenti strutturali e le collaborazioni con le realtà artistiche del territorio possano tradursi in percorsi di altissimo valore formativo, inclusivo e culturale per i giovani.

Per oltre due ore, i talentuosi interpreti hanno fatto rivivere la Parigi del XV secolo, dando corpo e voce ai celebri personaggi dell’opera: Alessandro Dose (un commovente Quasimodo), Beatrice Cappiello (un’intensa Esmeralda), Gabriele Tramontozzi (Frollo), Domenico Tucci (Gringoire), Yuri Iannone (Clopin), Andrea La Sala (Febo) e Letizia Volpe (Fiordaliso). La straordinaria amalgama tra il cast dei protagonisti, i componenti del Coro e l’energia del Corpo di Ballo ha restituito uno spettacolo di assoluto spessore professionale, salutato alla fine da interminabili minuti di applausi e da una commossa standing ovation.

Estremamente soddisfatta la Dirigente Scolastica dell’ISISS “De Luca”, la dott.ssa Maria Rosaria Siciliano: “Il successo dell’evento è il coronamento di un eccezionale lavoro di squadra coordinato da grandi professionalità: la regia di Carla Spiniello (con l’aiuto regia di Fiorella Zullo), la direzione musicale e vocal coaching a cura di Lucia Gaeta, Lorena Maria Tramontozzi e Maria Cogliano, le coreografie firmate da Deborah Milano e Angela Magurno, e le imponenti scenografie realizzate da Vivian Belmonte, Gianpiero Mustone e Genzio Masella. Un ringraziamento va inoltre alla Direzione Amministrativa coordinata da Gilda Stabile e al fotografo di scena Luca De Ciuceis, che ha immortalato i momenti più significativi della serata”.