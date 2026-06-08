Avellino Prende Parte: “lontani da logiche politiciste, si rispetti il risultato elettorale”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Avellino Prende Parte:

“L’elezione di Nello Pizza e la vittoria della coalizione a suo sostegno è stata un segnale di liberazione per la città di Avellino, dopo un decennio in cui il potere pubblico è stato messo a servizio di interessi privati.

Avellino Prende Parte, fin dal commissariamento del Comune, ha auspicato la creazione di una coalizione che avesse l’obiettivo di riunire le migliori energie della città per restituirle un futuro e un orizzonte in grado di contrastare lo spopolamento, la mancanza di prospettive, il degradarsi della vita civile e l’esplosione della violenza armata e della criminalità.

Abbiamo condannato – insieme a Controvento e SiPuò – l’esclusione, in prima chiamata, delle forze civiche dal tavolo della coalizione che stava nascendo sotto l’egida di un “campo largo”, in cui la priorità spettava esclusivamente ai simboli e ai nomi di partito invece che alle persone, al radicamento nei quartieri, alle idee.

Allo stesso modo, abbiamo accolto, dal primo momento e senza tentennamenti né tentativi tattici, l’invito di Nello Pizza, subito dopo la sua indicazione a candidato sindaco, a dare il nostro contribuito alla campagna elettorale e, in prospettiva, al futuro

governo della città.

Su questa scia, abbiamo partecipato alla creazione della lista Avellino Città Pubblica con 13 candidati e candidate che hanno costituito l’ossatura di un raggruppamento che ha coinvolto Controvento, PER, SiPuò e Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).

Il percorso della campagna elettorale è stato importante ed entusiasmante, fondato su contenuti e programmi, e ha portato la lista a raggiungere il 7,4%, una percentuale che indica chiaramente l’esistenza di uno spazio politico su cui la sindacatura di Pizza può contare per ridurre le disuguaglianze, disegnare un piano casa, rifondare il sistema dei trasporti e allargare lo spazio dei diritti in città.

In questo 7,4% è particolarmente rilevante il risultato di Borgo Ferrovia (unico quartiere della città in cui la lista ha raggiunto oltre il 10%) perché indicativo non solo della possibilità di rompere le reti storiche delle clientele, ma anche del metodo con cui si può fare: mutualismo, ascolto, aggregazione.

Le candidate e i candidati di Avellino Prende Parte hanno raccolto circa la metà delle preferenze (quasi 1500) contribuendo in maniera determinante al risultato di tre consiglieri eletti, che significativamente afferiscono alle tre realtà civiche inizialmente escluse.

Con spirito di servizio, abbiamo sempre pensato alla necessità di strutturare un percorso che andasse oltre la campagna elettorale, che provasse a tenere insieme le differenze tra le diverse anime della lista senza far valere il peso del risultato,

proponendo che – qualora ci fosse stato chiesto dal sindaco un contributo in giunta – questo potesse andare indifferentemente a uno qualsiasi dei consiglieri eletti, così come ogni altro contributo a cui saremo chiamati.

Sono stati i candidati e le candidate, espressione di quelle realtà a cui tutti hanno riconosciuto importanza e centralità politica non inferiore a quella dei partiti, ad aver raccolto consenso e radicamento all’interno dell’unica base possibile da cui questo spazio politico può ripartire: gli elettori e le elettrici avellinesi.

Condividendo il metodo che sappiamo essere stato adottato per tutte le altre forze della coalizione (e che chiamiamo a uno sforzo di uniformità), qualsiasi altra ipotesi – che pure abbiamo letto sui giornali – che guardi fuori dai candidati che oggi

rappresentano Avellino Città Pubblica, e in particolare i consiglieri Antonio Bellizzi, Francesco Iandolo e Amalio Santoro, sarebbe un tradimento a quegli stessi elettori ed elettrici, sostenitori e sostenitrici, oltre che un’evidente asimmetria rispetto al resto della coalizione.

Sarebbe una scelta politicista fatta sulla pelle di chi si è speso in prima persona, chiedendo consenso sulle proposte, sul simbolo, sul sindaco.

Questo è quello che abbiamo rappresentato allo stesso sindaco Nello Pizza, durante il confronto formale con la lista “Avellino Città Pubblica”, ma – conseguentemente a quell’incontro e nonostante le diverse richieste – non abbiamo riscontrato la possibilità di un ulteriore confronto democratico interno con le altre compagini, che – a questo punto – chiamiamo a una presa di posizione pubblica, in virtù del principio per cui è nata la lista stessa: il rifiuto di una politica privatistica.

Confidiamo nella volontà di tutti di continuare un percorso che guardi ai processi della città e al futuro del gruppo consiliare, e non alle velleità simboliche.

E, soprattutto, nella capacità di Nello Pizza di trovare il coraggio di aprire davvero “tutta un’altra storia”, anche a sinistra”.