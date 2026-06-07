Moschiano, si rinnova l’ “Infiorata” del Corpus Domini nelle strade del centro

MOSCHIANO- Si rinnova una delle tradizioni più amate del Corpus Domini a Moschiano. L’infiorata realizzata trasformando il cuore del borgo in una suggestiva galleria d’arte a cielo aperto. A catturare l’ammirazione di cittadini e visitatori è stata la spettacolare sequenza dei tappeti floreali realizzati con maestria e devozione dalle sorelle Boglione. L’opera si è snodata lungo il percorso della processione come una monumentale installazione di quadri sacri. Ispirandosi alla luminosità delle storiche vetrate istoriate, le sorelle Boglione hanno ricreato una serie di simboli religiosi, curati nei minimi dettagli, impiegando esclusivamente petali di fiori: dal sacro Rosario alla solenne Croce, dal Calice eucaristico alla Colomba della pace e al candido Giglio. “L’infiorata del Corpus Domini – afferma il sindaco Sergio Pacia – è un momento centrale della nostra identità. A nome mio e dell’Amministrazione comunale, ringrazio di cuore le sorelle Boglione per aver donato a Moschiano, anche quest’anno, un’opera di straordinario valore artistico e spirituale”. “Questi meravigliosi quadri floreali elevano il prestigio culturale del nostro borgo, – aggiunge il primo cittadino – mostrando la sensibilità e la laboriosità della nostra comunità. Un grazie sincero va anche alla parrocchia, ai volontari e a tutti i cittadini che hanno reso questa giornata memorabile”.