Tribunale, parte la “corsa” per il nuovo Presidente: pubblicato bando

AVELLINO- Parte ufficialmente la corsa per la Presidenza del Tribunale di Avellino.

L’Ufficio direttivo guidato fino al primo dicembre scorso dal magistrato Vincenzo Beatrice, in quiescenza, compare tra i venti indicati dalla V Commissione del Csm nel bando e nella pubblicazione degli uffici direttivi per cui è stata avviata la procedura di nomina.

Fissato il giorno 15 gennaio 2024 come termine iniziale per la presentazione delle domande ed il giorno 15 febbraio 2024 come termine finale per la presentazione delle domande.

Al momento il Tribunale di Avellino è guidato dal giudice Roberto Melone, il magistrato che, stando ad indiscrezioni, potrebbe essere uno dei candidati alla guida dello stesso ufficio giudiziario, per cui il 15 febbraio saranno noti i partecipanti.