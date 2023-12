Come pulire più velocemente la casa o gli uffici

La pulizia degli ambienti in cui si vive è importante per la propria salute, sia quando ci si trova sul posto di lavoro che a casa. Un ambiente pulito e ordinato è quello che serve per proteggersi da tutti gli agenti patogeni, come batteri e funghi, e per garantire il comfort di cui si ha bisogno in ogni momento della propria vita, soprattutto in ufficio, in genere più esposto all’ingresso di estranei e alla condivisione di piccoli spazi con più persone. Per questo è molto importante fare le pulizie in modo regolare e utilizzando solo prodotti specifici e di qualità, venduti da siti specializzati, come Ingrosso-pulizie.

Tuttavia, gli impegni e la stanchezza a volte portano a trascurare la pulizia, specialmente a lavoro, dove si tende spesso a rimandare. In questo articolo vogliamo dare alcuni consigli ideali per rendere le pulizie più semplici e meno faticose.

Come fare le pulizie più velocemente

La prima cosa da fare è scegliere la stanza da cui cominciare: iniziare da quella più vissuta permetterà di occuparsi delle altre stanze con più calma, senza ritrovarsi il lavoro grosso quando si è più stanchi. Dopo di che, ecco come muoversi per fare una pulizia a fondo ma al tempo stesso veloce e senza troppa fatica:

Ordinare tutti gli oggetti : per prima cosa occorre spostare e mettere nei cassetti tutto ciò che può essere rimosso da scaffali o scrivanie. Un ambiente più ordinato e vuoto si pulisce più velocemente, perciò questo passaggio è fondamentale per garantire una pulizia più celere;

Rimuovere la polvere con dei panni specifici : togliere il grosso dello sporco faciliterà la successiva pulizia con dei panni bagnati con detergenti. Lo stesso vale per il pavimento, perciò è bene usare un’aspirapolvere prima di passare lo straccio;

Usare il prodotto specifico per ogni superficie e fare un passaggio a fondo per pulire l’ambiente. Una volta asciutto, riposizionare gli oggetti essenziali al loro posto, dopo averli puliti dalla polvere con un panno;

Per ultimo, lavare il pavimento con un detergente apposito e lasciare arieggiare la stanza per far asciugare velocemente.

Consigli su come fare le pulizie

Per svolgere le pulizie a fondo è necessario seguire alcuni accorgimenti per evitare di lasciare un ambiente non totalmente pulito o confortevole:

Scegliere un orario opportuno per pulire

Quando si svolgono le pulizie in casa o sul posto di lavoro, la prima cosa da fare è individuare un orario che sia perfetto per tutte le persone che vivono l’ambiente. Infatti, quando si pulisce è importante poter arieggiare le stanze per un breve periodo di tempo, di modo da non lasciare nessuna sostanza o cattivo odore nell’aria e da permettere che i pavimenti si asciughino nel minor tempo possibile. In un posto di lavoro è necessario fare le pulizie quando non sono presenti le persone. In casa, invece, è opportuno scegliere un momento in cui a nessuno dia fastidio eventuali rumori degli strumenti per la pulizia e in cui è possibile tenere le finestre aperte; Pulire anche gli strumenti

Non va dimenticato mai di pulire anche gli strumenti che si usano per le pulizie. Che siano strumenti elettrici o specifici panni per superfici, ogni volta che si sporcano è necessario pulirli per garantire la massima prestazione. Usare dei panni sporchi potrebbe richiedere più tempo per ottenere un pavimento o una superficie perfettamente puliti;



Non rovinare gli arredamenti

Ci sono materiali più delicati di altri, come il legno dei mobili o il tessuto dei tappeti, perciò bisogna sempre fare attenzione a utilizzare prodotti specifici per quel materiale in modo da non rovinarlo. Per essere più veloci ed evitare problemi, è bene usare sempre lo stesso panno per quel tipo di superficie, così non si sporcherà con altri prodotti.

Con questi suggerimenti, sarà sicuramente più rapido e meno faticoso occuparsi delle inevitabili quanto importanti pulizie regolari negli ambienti che si frequentano di più.