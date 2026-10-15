Tre giornate per presentare le nuove annate di Taurasi e Taurasi Riserva e inaugurare l’Enoteca Regionale del Taurasi D.O.C.G.

TAURASI – Tre giornate dedicate a uno dei più importanti patrimoni enologici del Mezzogiorno, per presentare le nuove annate di Taurasi e Taurasi Riserva, rafforzare il dialogo con i professionisti del settore e avvicinare un pubblico sempre più ampio alla cultura del vino. Dal 12 al 14 dicembre 2026, il Castello Marchionale ospiterà Benvenuto Taurasi, manifestazione che si propone di valorizzare la denominazione, raccontare l’identità vitivinicola irpina e promuovere nuove occasioni di incontro tra produttori, operatori, istituzioni e consumatori.Cuore dell’iniziativa sarà l’inaugurazione dell’Enoteca Regionale del Taurasi D.O.C.G., un progetto atteso e profondamente identitario, nato con l’obiettivo di promuovere, tutelare e raccontare uno dei grandi patrimoni enologici italiani. Il Taurasi, prima denominazione del Mezzogiorno a ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita nel 1993, rappresenta un’espressione distintiva della viticoltura meridionale e un elemento fondamentale dell’identità culturale, economica e paesaggistica dell’Irpinia.L’Enoteca Regionale ambisce a essere uno spazio vivo di rappresentanza territoriale, promozione culturale e sviluppo condiviso, capace di mettere in rete istituzioni, produttori, comunità e operatori del settore. Un punto di riferimento per accrescere la conoscenza della denominazione, sostenere il lavoro delle aziende vitivinicole e consolidare il posizionamento del Taurasi sui mercati nazionali e internazionali. «L’inaugurazione dell’Enoteca Regionale del Taurasi rappresenta un passaggio importante per la nostra comunità e per l’intero territorio irpino – dichiara il sindaco di Taurasi, Antonio Tranfaglia –. Il Taurasi è espressione della nostra storia, della nostra cultura e di una tradizione produttiva che ha saputo conquistare un riconoscimento di assoluto rilievo. Essere stati la prima ldenominazione del Mezzogiorno a ottenere la DOCG, nel 1993, è motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità. Dobbiamo continuare a investire nella valorizzazione di questa eccellenza, creando nuove opportunità di crescita per le aziende e per tutto il territorio». «Con l’Enoteca vogliamo dare vita a un luogo capace di mettere in relazione esperienze e competenze, rafforzando il legame tra vino, cultura, turismo e comunità – prosegue il sindaco –Benvenuto Taurasi nasce con questa ambizione: fare della nostra denominazione un motore di

promozione territoriale, attraverso un progetto che sappia custodire la tradizione e, allo stesso tempo, parlare al futuro, coinvolgendo nuove generazioni e nuovi pubblici». La manifestazione si articolerà in tre giornate, con un programma che alternerà momenti istituzionali, degustazioni, approfondimenti e appuntamenti gastronomici. La presentazione delle nuove annate di Taurasi e Taurasi Riserva costituirà il fulcro della manifestazione, offrendo un’occasione di conoscenza e confronto sulle caratteristiche dei vini e sulle prospettive della denominazione. L’iniziativa si rivolgerà in particolare a giornalisti, buyer, ristoratori, sommelier, enotecari, distributori e operatori del settore, chiamati a conoscere e approfondire le nuove espressioni del Taurasi e a rafforzare le relazioni professionali e commerciali con le aziende produttrici.Accanto agli appuntamenti dedicati agli addetti ai lavori, non mancheranno momenti aperti al pubblico, pensati per rendere il vino un’esperienza accessibile, coinvolgente e contemporanea. Degustazioni, incontri, proposte gastronomiche e occasioni di scoperta del territorio contribuiranno a raccontare il Taurasi attraverso linguaggi nuovi, capaci di superare i confini della comunicazione specialistica e di avvicinare anche i consumatori meno esperti. L’obiettivo è promuovere una cultura del vino fondata sulla conoscenza e sulla consapevolezza, ma anche sulla convivialità e sul piacere della condivisione.Il Castello Marchionale e il centro storico di Taurasi diventeranno così luoghi di incontro tra vino, gastronomia, cultura e patrimonio locale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire non soltanto una grande denominazione, ma anche il contesto umano e territoriale da cui essa trae origine.Con la prima edizione di Benvenuto Taurasi, Taurasi si prepara dunque a inaugurare una nuova stagione di promozione e valorizzazione della propria identità enologica. Un appuntamento che guarda al futuro della denominazione attraverso il dialogo tra produttori e mercati, la diffusione della cultura del vino e la costruzione di nuove connessioni tra eccellenza enologica, attrattività turistica e sviluppo locale.