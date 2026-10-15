ASL Avellino, incarichi di coordinamento: il CSA chiede lo stop alla selezione

AVELLINO- Il CSA Avellino-Benevento ha diffidato l’ASL dal proseguire la selezione per gli incarichi di funzione organizzativa nelle posizioni per le quali ricorrono le

condizioni contrattuali di conferma degli attuali titolari. «Non è accettabile rimettere in discussione incarichi esercitati da anni e rimasti sostanzialmente invariati, ignorando le garanzie del contratto nazionale e dello stesso regolamento aziendale», dichiara il Segretario Salvatore Altieri. «La riclassificazione da professionali a organizzativi corregge una qualificazione errata, ma non rende nuovi gli incarichi». Per le sole posizioni legittimamente selezionabili, il CSA chiede invece la preventiva correzione delle difformità dell’avviso e il rispetto delle tutele dei titolari. Segnalata anche la mancata comunicazione ai candidati che avevano già presentato domanda per gli incarichi riclassificati. “Il CSA ha richiesto la sospensione delle operazioni interessate e un riscontro entro cinque giorni dal ricevimento” conclude Altieri “riservandosi ulteriori iniziative nelle .sedi competenti, anche alla luce del fatto che l’azienda ha più volte dimostrato –a fronte di precise richieste- di non rispettare gli obblighi relativi al diritto di informazione e trasparenza sugli atti della pubblica amministrazione, previsti dalla normativa vigente”.