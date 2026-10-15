Caso Licenze Taxi Grottaminarda: esposto formale ad ART, Prefetto e Regione

GROTTAMINARDA- Un esposto formale inviato dall’ambientalista e animalista Felice Vitillo (Presidente dell’Associazione “I Normanni”) all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), alla Regione Campania e al Prefetto di Avellino, nonché per conoscenza ai Sindaci del comprensorio della Valle Ufita e della Baronia. L’iniziativa contesta fermamente la scelta del Comune di Grottaminarda di varare un contingente di circa 20 licenze Taxi/NCC basandosi sui flussi della futura Stazione Alta Capacità “Hirpinia”, infrastruttura che ricade materialmente e amministrativamente sotto la giurisdizione territoriale del Comune di Ariano Irpino. Si legge nella nota: “Riteniamo che tale azione leda il principio di territorialità, escluda illegittimamente gli operatori dei paesi limitrofi (quali Ariano Irpino, Flumeri, Melito Irpino, Sturno, Gesualdo, Villanova del Battista, Frigento,Castel Baronia, Mirabella Eclano e Bonito) e rischi di creare un impatto ambientale e veicolare caotico per l’intero comprensorio, in totale assenza di un piano di bacino unico concordato”.