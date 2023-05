Travolto dalla sua auto: muore quarantacinquenne

Non è stato travolto dalla sua stessa vettura trascinata dal fango, mentre tentava di recuperarla. I vigili del Fuoco di Avellino hanno chiarito che l’intervento a Contrada per soccorrere un uomo che, intento a fare dei lavori in un fondo agricolo in una zona collinare, è rimasto schiacciato dalla sua autovettura, non c’entra nulla con la bomba d’acqua che ha colpito Forino ed il montorese nel pomeriggio di oggi

La tragedia in località Varo Sano. Un quarantacinquenne è deceduto, travolto dalla vettura lasciata parcheggiata lungo una strada in pendenza nei pressi di un fondo agricolo dove stava lavorando.

La vittima è un quarantacinquenne di Contrada. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione dei Carabinieri di Forino e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino..

Intanto, come disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino, la salma del quarantacinquenne sarà traslata presso la sala mortuaria dell’ospedale Moscati di Avellino in attesa che vengano disposti gli accertamenti tecnici (esame esterno o autopsia).