Piogge torrenziali, vigili del fuoco in azione tra Forino e Montoro. I caschi rossi, dal primo pomeriggio di oggi, sono impegnati nei soccorsi per gli allagamenti che hanno interessato Forino, in particolare Celzi, e Montoro.

Dalla montagna sono venuti giù dei veri e propri fiumi d’acqua, detriti e fango. I vigili del fuoco sono impegnati con le tutte le loro squadre, il centralino della sala operativa è letteralmente preso d’assalto dalle telefonate di persone che chiedono aiuto.

Le operazioni sono seguite direttamente dal comandante Bellizzi, mentre sul posto sta lavorando anche il nucleo di soccorso acquatico, molto utile in casi del genere, soprattutto a Celzi di Forino, dove è praticamente impossibile uscire di casa e dove diverse famiglie sono rimaste isolate