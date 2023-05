IN AGGIORNAMENTO / Bomba d’acqua a Forino, situazione critica a Celzi

Bomba d’acqua a Forino, situazione critica a Celzi. Come ogni volta che piove, nel comune vicino Avellino le cose si complicano. Ci stanno arrivando dei video che mettono in evidenza in maniera plastica le evidenti difficoltà.

Sul posto squadre della Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Il territorio è particolarmente esposto al dissesto idrogeologico. L’ultimo episodio risale a novembre,quando alcune famiglie furono tratte in salvo con i gommoni. E’ stata anche chiusa la strada che collega Forino a Salerno.