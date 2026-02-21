Taurano, il messaggio della Proloco per la tragedia di Domenico: cuore colmo di dolore

TAURANO- “Caro Domenico,questa comunità oggi ti saluta con il cuore colmo di dolore e, allo stesso tempo, di gratitudine per la testimonianza di amore e di forza che hai lasciato”. E’ il messaggio della Proloco di Taurano per il bimbo deceduto questa mattina al Monaldi e per testimoniare la vicinanza alla sua famiglia: “Abbiamo seguito in silenzio il tuo cammino, passo dopo passo, stretti attorno alla tua famiglia, imparando da te e dai tuoi genitori cosa significhi non smettere mai di lottare, cosa voglia dire restare uniti anche davanti all’incomprensibile.Non ci sono parole capaci di spiegare una perdita così grande. Possiamo solo affidarci al valore dell’amore che ti ha accompagnato in ogni istante e che continuerà a custodirti per sempre”. E hanno concluso: “Taurano oggi si raccoglie come una sola famiglia. Ti affida alla pace e abbraccia con rispetto e commozione la tua mamma, il tuo papà e tutti i tuoi cari. Il tuo nome resterà nella memoria della nostra terra, nel silenzio delle preghiere e nei gesti semplici di una comunità che non dimentica”.