Trasporti, Casillo: “Subito al lavoro per un servizio ferroviario efficiente e affidabile”
“L’obiettivo è chiaro: superare le criticità che da troppo tempo penalizzano cittadini e pendolari. Al centro della discussione i nuovi treni, le criticità gestionali, ma anche le condizioni in cui versano le stazioni e l’organizzazione complessiva di EAV, ma anche delle linee Cumana e Circumflegrea. Questo primo incontro rappresenta l’avvio di un percorso di lavoro immediato e strutturato, al fine di restituire qualità e dignità al trasporto pubblico locale” – ha concluso il titolare della delega ai Trasporti.