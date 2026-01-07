Carcere Bellizzi, ispettrice aggredita finisce in ospedale

AVELLINO- Ispettrice della Polizia Penitenziaria aggredita nel carcere di Bellizzi Irpino, finisce in ospedale. L’ennesimo caso e’ avvenuto intorno alle 9.10, quando la Polizia Penitenziaria del carcere di Avellino ha subito l’ennesima aggressione. Questa volta ha avuto la peggio un ispettore capo, che e’ stata colpita violentemente con un pugno dietro la schiena nella sezione media sicurezza. L ‘ispettore è stata trasferita presso il Pronto soccorso di Avellino per la diagnosi e ha avuto una prognosi di venti giorni.”Il carcere di Avellino e’ allo sbando! pochi settimana fa un detenuto bicato presso il reparto transito veniva aggredito da altri detenuti subendo svariati punti al capo”. Il Vice segretario Regionale Uspp Maurizio De Fazio dice: “basta a questi episodi violenti e chiede al Provveditore urgenti provvedimenti ad hoc. Considerato che spesso il personale di Polizia Penitenziaria e’ vittima della popolazione detenuta. Organizzazione deleteria dove ancora si assiste che il personale appartenente alla qualifica di agente scelto viene incaricato nella funzione di preposto, addirittura alla Sorveglianza Generale, come e’ successo oggi. L’USPP gia’ da tempo ha informato i superiori uffici al fine di ristabilire l’ordine e la sicurezza presso il carcere di Avellino”.