Grottaminarda, il Comune rinnova il programma G.O.L.

Hanno preso servizio questa mattina presso il Comune di Grottaminarda 29 persone nell’ambito di una nuova tranche del programma G.O.L.

Già sperimentato lo scorso anno, il progetto “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” aveva consentito all’Ente di dare la possibilità a 26 persone di avvicinarsi al mondo del lavoro e al contempo di incrementare alcuni servizi resi alla comunità.

Il nuovo gruppo di persone lavorerà per sei mesi a servizio del Comune di Grottaminarda su due linee di attività: manutenzione del verde pubblico e delle strutture comunali e attività segretariali generiche all’interno del Municipio.

Il progetto di avvio al lavoro e di inclusione sociale, finanziato dal Ministero del Lavoro attraverso i fondi dell’Unione Europea Next Generation EU, sta proseguendo grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale guidata da Marcantonio Spera, l’Ufficio dell’Assistente Sociale, il Centro per l’Impiego di Grottaminarda ed il Consorzio di Cooperative Sociali “Mestieri Campania”.