Tragico incidente sull’A16, perde la vita un sessantenne di Ariano Irpino

AVELLINO- E’ un sessantenne arianese, Nicola Monaco, la vittima dell’incidente avvenuto nella serata di ieri lungo l’A16, nella zona al confine tra Irpinia e Nolano, a pochi metri dall’uscita di Tufino. La vittima viaggiava sul sedile passeggero della Panda 4×4 guidata da un’altra persona di Ariano Irpino. Tre i passeggeri della vettura che e’ rimasta coinvolta nel sinistro che e’ in corso di accertamento da parte del personale della Polstrada di Avellino, la Sottosezione di Avellino Ovest competente per il tratto autostradale in questione. Il passeggero dell’altra vettura avrebbe anche tentato di soccorrere le persone all’interno della Panda che avrebbe prima ruotato su se stessa per poi impattare violentemente. Il sessantenne è deceduto, in conseguenza delle gravi ferite riportate, presso il Moscati di Avellino. La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, molto probabile che ci sarà un accertamento autoptico. Cordoglio ad Ariano per la scomparsa del sessantenne, uno dei maggiori esperti del settore fieristico.