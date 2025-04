Tribunale, via libera dal Plenum all’arrivo di due nuove giudici

AVELLINO- Via libera dal Plenum del Csm al trasferimento nel settore giudicante di due magistrati presso il Tribunale di Avellino. Si tratta dei giudici Antonio Sicuranza, che presta servizio presso la Corte di Appello di Salerno, quale consigliere, dopo esservi stato riassegnato a seguito del periodo trascorso presso una

sede disagiata, al Tribunale di Foggia dal giugnp 2020 a sua domanda, con successiva delibera del maggio 2024, è stato riassegnato alla Corte di Appello di Salerno e Carmela Pagano, attualmente giudice del Tribunale di Lagonegro. Saranno presto in servizio a Piazza D’armi. Per Sicuranza si tratta di un ritorno, visto che il magistrato e’ stato per anni in servizio presso il Tribunale di Avellino, rivestendo l’incarico di Gip e prima presso il Tribunale del Lavoro. Una boccata di ossigeno per il settore giudicante, dove a causa dei trasferimenti ci sono gravi difficoltà nella composizione dei collegi e nella stessa sezione Gip/Gup.