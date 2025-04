Base Popolare, dibattito sul tema: “Infrastrutture e Comunità: le formule per un’accessibilità inclusiva. La Piscina comunale”

Martedì 8 aprile alle ore 17,30 presso il Circolo della Stampa di Avellino, al corso Vittorio Emanuele II n. 6, Base Popolare promuove un dibattito sul tema: “Infrastrutture e Comunità: le formule per un’accessibilità inclusiva. La Piscina comunale”.

Moderati da Maria Rosaria Famoso, si confronteranno il notaio Fabrizio Pesiri, il Presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto, Avv. Paolo Trapanese, la responsabile regionale di Sport e Salute S.p.A., dott.ssa Francesca Merenda, con le considerazioni finali del sindaco di Avellino, Laura Nargi.

L’iniziativa, che sarà introdotta dall’on. Giuseppe De Mita, prende spunto da una proposta formulata sui social dal notaio Pesiri, finalizzata a individuare una soluzione operativa per rendere fruibile la piscina comunale ai cittadini avellinesi.

L’intenzione di Base Popolare, in linea con quanto sostenuto nella scorsa campagna elettorale, è quella di collocare innanzitutto il tema delle infrastrutture dentro il perimetro della loro finalità primaria: offrire ai cittadini quei servizi necessari per un innalzamento della qualità della vita, favorendo quelle formule operative che consentano la piena accessibilità per tutte le categorie, con una particolare attenzione alle fasce socialmente, anagraficamente e biograficamente più fragili.

Ciascuno dei partecipanti, facendosi interprete della funzione di cittadinanza attiva, nell’offrire la propria esperienza, vuole richiamare l’attenzione dell’amministrazione su un tema generale, quello dei servizi alla persona, e su una questione particolare, quella della piscina, che non possono essere più rinviati.

In questo modo Base Popolare intende svolgere la propria funzione di rappresentanza politica, raccogliendo le sollecitazioni di coloro che colgono i problemi per aiutare a risolverli e non per alimentare uno scontro senza risultati.