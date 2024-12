Tragico incidente sulla Ss403: c’e’ una vittima

MARZANO DI NOLA- Un gravissimo incidente lungo la Ss403 nel territorio di Marzano di Nola, costato la vita ad un quarantaquattrenne della zona. Quello avvenuto nella tarda serata proprio lungo la Nazionale che collega il Vallo di Lauro a Nola. Coinvolta una sola vettura, a bordo della quale viaggiava la persona deceduta. La vittima, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un’altra parcheggiata davanti all’abitazione. Un impatto violento che ha distrutto anche una cabina dell’ Enel e la parte anteriore destra della vettura parcheggiata. Una scena terribile quella che si sono trovati di fronte i soccorritori. Il giovane e’ rimasto incastrato nelle lamiere della sua vettura. E’ stato necessario l’intervento dei caschi rossi per estrarlo dalla stessa e consegnarlo alle cure del personale del 118. Inutili però i tentativi di rianimarlo. Per il quarantenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola per i rilievi dell’incidente. La salma è a disposizione dell’ Autorita’ Giudiziaria per gli accertamenti di rito.