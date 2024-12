Un anno per la Campania, De Luca fa il bilancio e assicura: il 2025 sara’ entusiasmante

AVELLINO- “Un anno per la Campania”, anche quest’anno un bilancio e le prospettive del governo regionale sono stati raccolti in un volume da parte della Regione Campania. Domani, alle ore 11,30, presso la sala “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, il Presidente Vincenzo De Luca presenterà la pubblicazione “Un anno per la Campania”, che riassume le attività dell’amministrazione regionale nel 2024.

Il bilancio di questo anno che si chiude e’ secondo De Luca caratterizzato da grandi battaglie: “Il 2024 ci ha visti protagonisti di due grandi battaglie, fra le tante: quella per ottenere l’Accordo di Coesione, con i suoi 6 miliardi da investire nel nostro territorio; e quella per battere la legge sull’autonomia differenziata. Sono state due battaglie esaltanti, cui si aggiungono le realizzazioni nel campo della sanità, del trasporto pubblico, dell’ambiente, dei settori produttivi, della cultura, della scuola e formazione, della tutela del territorio… e in tutti i campi di nostra competenza. Potete trovare, in questo volume, una parte di tutti questi risultati”. Cosa ci sara’ l’anno prossimo, il Governatore annuncia che “Il 2025 sarà un anno entusiasmante. Saremo la prima Regione d’Italia per la riduzione delle liste d’attesa. Partono i lavori per decine di strutture sanitarie, e parte soprattutto il programma più vasto del Paese per la realizzazione di nuovi ospedali: il Santobono, gli Incurabili, Castellammare, il Ruggi, Sessa Aurunca. Giugliano… Entrano in servizio i primi treni nuovi sulla linea Vesuviana. Nuove farmacie, Case della comunità e Botteghe della Salute nelle aree interne. Partono le prime opere nell’ambito dei masterplan…Uno sforzo gigantesco, di cui essere tutti noi orgogliosi. Davvero nasce una nuova Campania.Ci incontreremo, come sempre, in tutti i territori della regione, per accompagnare questa straordinaria trasformazione”.

La sentenza della Consulta: priorità alla Salute e non ai conti..E’ uno dei primi risultati che rivendica De Luca: “La Regione Campania ottiene un risultato straordinario: la Corte Costituzionale sancisce che la tutela della salute prevale sulle logiche contabili e che i tagli alle risorse pubbliche devono essere sostenibili e condivisi con le Regioni. Un successo che rafforza la difesa della sanità pubblica, valorizzando il ruolo delle Regioni nel garantire diritti fondamentali. La sentenza si allinea anche alla recente pronuncia sull’autonomia differenziata”

lL BLOCCO PARTO AD AVELLINO

Sono ben cinque le nuove sale parto per l’ospedale irpino, a cui si aggiungono anche la sala risveglio, la control-room per il personale infermieristico e una tisaneria a servizio delle pazienti. Sono circa 1.200 i parti all’anno con una percentuale bassissima di tagli cesarei solo l’8,9% del totale che confermano il livello di eccellenza del nosocomio. Oggi ancora più all’avanguardia con questo nuovo

reparto che mette al centro le donne e i loro neonati e neonate.

IL LANDOLFI DI SOLOFRA

Il plesso di Solofra è finalmente stato completamente rinnovato, come era stato promesso. Con un finanziamento di oltre 26 milioni di euro (di cui 21 dalla Regione Campania), oggi l’Ospedale dispone di

94 posti letto e 19 ambulatori. Tra le eccellenze abbiamo tecnologie robotiche per la riabilitazione post-trauma, una radiologia avanzata e robot di precisione per l’impianto di protesi d’anca e ginocchio, offrendo prestazioni sanitarie di altissimo livello.

IL FRANGIPANE DI ARIANO

Il presidio ospedaliero Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino è stato completamente rinnovato, con aree interne ed esterne riqualificate e un DEA di primo livello avanzato. L’inaugurazione ha incluso il pronto soccorso con 7 posti di osservazione e area diagnostica, il reparto di cardiologia con interventistica, 25 ambulatori e un centro unico di prenotazione con 12 postazioni. Un importante passo per migliorare la

qualità dei servizi sanitari nelle aree interne.

ACCORDO DI COESIONE GLI INTERVENTI IN IRPINIA

In Irpinia dovrebbero arrivare interventi per 56 milioni di euro.

Potenziamento degli impianti di depurazione esistenti 6,5 milioni;

Impianto di trattamento della frazione organica nel comune di Teora 12 milioni;

Cofinanziamento strada Lioni-Grottaminarda di collegamento 12 milioni:

Funicolare di Montevergine e sistemazione delle aree a monte e valle 26 milioni

FUNICOLARE MONTEVERGINE

Cresce l’interesse da parte dell’utenza per due storiche linee di trasporto della Campania attive grazie al sostegno determinante della Regione. Sul Faito è stato superato il record storico di presenze: ben 7mila in più rispetto alle 105mila raggiunte sia nel 2019 che nel 2023. Nello stesso periodo i visitatori di Montevergine sono aumentati di

oltre 10 mila unità rispetto alle 50mila dell’anno scorso. Si conferma

così la bontà delle iniziative messe in campo dalla Regione