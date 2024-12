Sicurezza e controlli stradali nel periodo natalizio. Carabinieri in azione in Val Fortore

Nei giorni che hanno preceduto il Natale e fino alla festa di Santo Stefano i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo sono stati particolarmente impegnati per assicurare la tranquillità dei cittadini del territorio e dei tanti turisti con numerosi servizi di pattuglia e controlli stradali, mirati principalmente a prevenire i reati predatori e le truffe ed a garantire la sicurezza lungo le strade della Val Fortore, dove non si è fatta attendere la neve, che ha impegnato gli equipaggi anche nel supporto agli utenti della strada.

I militari dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno perlustrato attentamente i centri storici e le zone di campagna, vigilando sull’ordinato svolgimento delle manifestazioni pubbliche e concentrando i controlli, anche mediante l’utilizzo dell’etilometro, su 153 persone, 120 veicoli e 21 esercizi pubblici.

Nel corso dei servizi eseguiti in strada sono state elevate 16 sanzioni amministrative per 6.249 euro complessivi, con sequestro amministrativo di 5 veicoli che circolavano senza la copertura assicurativa rca obbligatoria, ritiro di 2 patenti di guida scadute di validità e contestazione di infrazioni per circolazione contromano, circolazione senza le previste documentazioni al seguito e mancata revisione, decurtando 29 punti da patenti di guida.

L’attività di vigilanza e controllo del territorio espletata quotidianamente dai carabinieri del comando provinciale di Benevento continuerà in modo intensivo nel periodo di Capodanno e dell’Epifania per tutelare la sicurezza dei cittadini presso le loro abitazioni, nei luoghi pubblici e lungo le strade.