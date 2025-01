Tragedia sull’A16, trentaduenne avellinese resta schiacciata tra auto e bus

AVELLINO- Inizia malissimo il 2025 sulle strade campane e per l’Irpinia. Una delle due vittime sulla strada poco dopo la mezzanotte e’ infatti una trentaduenne di Avellino. La donna ha perso la vita nell’incidente sulla A16 nel territorio comunale di Marigliano. Viaggiava a bordo di un’auto rimasta “incastrata” tra un bus e un’altra vettura che ha riportato danni minori. La causa del sinistro mortale e’ ancora in fase di accertamento da parte della Polstrada. Molto probabile che tutto sia dovuto ad un rallentamento a causa della nebbia e l’arrivo di un’altra vettura che è sopraggiunta. E’ successo intorno all’una di notte. Per la donna non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo.