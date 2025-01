È Gabriel il primo nato del 2025 in Irpinia

Il primo bambino del 2025 in Irpinia è venuto al mondo all’Ospedale “Malzoni Research” di Avellino. Il piccolo, che ha ricevuto il nome di Gabriel, ha fatto il suo ingresso nel mondo alle 1:07, segnando un inizio straordinario dell’anno per i genitori, Maria Teresa e Giuseppe Domenico, entrambi originari di Potenza. Gabriel ha pesato 3,2 kg al momento della nascita. A prestare assistenza durante il parto è stato un team di esperti composto dal dottor Ranieri, ginecologo, dalla dottoressa Annamaria Malzoni, dall’anestesista Romano e dall’ostetrica Landufo. Il secondo bebè del 2025 in provincia di Avellino è una bambina, nata anch’essa all’Ospedale “Malzoni Research” alle 8:02 dello stesso giorno.