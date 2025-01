I sedici punti per il patto Nargi-festiani: ci sono anche Eurochocolate e il Summer Festival

Ecco il testo del documento consegnato dai sette assessori festiani alla sindaca Laura Nargi:

Come talvolta accade in politica, finanche nei gruppi più coesi come il nostro, negli ultimi giorni, la nostra maggioranza è stata attraversata da fibrillazioni amministrative che si sono sostanziate plasticamente anche in Consiglio comunale.

Tuttavia, ci siamo candidati per il buon governo della città di Avellino, e quindi, responsabilmente, siamo consapevoli che qualsiasi difficoltà può e deve essere affrontata e risolta attraverso il dialogo ed un fisiologico confronto tra tutti.

Abbiamo individuato quale nostro candidato sindaco Laura Nargi, l’abbiamo sostenuta in campagna elettorale ed insieme a lei siamo riusciti ad ottenere una vittoria storica, che ha avuto tutti i crismi dell’impresa. Adesso abbiamo il dovere di realizzare il progetto di crescita ed il programma di governo sulla scorta dei quali abbiamo chiesto, ed ottenuto, la fiducia della città.

La nostra visione di Avellino, già in parte realizzata nella scorsa consiliatura, va portata avanti con rinnovato spirito di servizio, forte passione e grande unità. Tocca a noi adesso darle seguito mantenendo gli impegni amministrativi presi con gli avellinesi.

-Nascerà il quartiere universitario di Avellino a Borgo Ferrovia. Realizzeremo uno studentato e allestiremo una nuova sede del Polo Unisa presso la struttura dell’ex macello comunale.

-Nello spiazzale della stazione ferroviaria partirà l’hub di interscambio tra il trasporto su gomma e quello su rotaia, decongestionando il traffico cittadino dalle linee extraurbane. Potenzieremo il trasporto sostenibile sulle tratte urbane.

-Riqualificheremo il centro storico di Picarelli.

-Delocalizzeremo l’anagrafe comunale presso il convento di San Generoso e gli uffici del giudice di Pace presso l’edificio di Piazza del Popolo.

-Il Comune tornerà, finalmente, presso la sua sede storica di Palazzo De Peruta archiviando, anche simbolicamente, in maniera definitiva la fase del post terremoto.

-Completeremo la riqualificazione del Castello (anche attraverso un progetto multimediale e di realtà virtuale), del Teatro Carlo Gesualdo e dell’ex cinema Eliseo.

-Risolveremo l’atavico problema dei parcheggi nel centro storico effettuando l’abbattimento dell’attuale sede comunale e realizzando un parcheggio multipiano ed una nuova struttura per uffici.

-Daremo una nuova organizzazione e una nuova prospettiva di crescita all’ACS.

-Attrezzeremo la Smile Arena che diventerà la più grande della Campania e sarà in grado di ospitare, anche eventi internazionali, con la presenza di oltre 20mila persone.

-Cancelleremo le ferite del terremoto. Grazie all’acquisizione degli immobili abbandonati e fatiscenti presenti lungo corso Umberto e via Francesco Tedesco provvederemo al loro abbattimento per ridare decoro e dignità alla Porta Est della città.

-Nascerà il SAIT, il Sistema Abitativo Integrato Territoriale, una struttura comunale più organizzata e dotata di maggiori fondi, interamente dedicata alle politiche abitative cittadine, per dare risposte sempre più concrete e risolutive alle esigenze della nostra comunità.

-Riproporremo ogni estate il Summer Festival, da luglio a settembre, organizzando eventi di caratura nazionale, manifestazioni e spettacoli, per rilanciare e sostenere il commercio ed il turismo in città, e per consentire a tutti giovani e alle famiglie di vivere appieno e con orgoglio e felicità la nostra Avellino.

-Lavoreremo per riproporre Eurochocolate #lovellino, una manifestazione di carattere internazionale promossa, organizzata e finanziata dal Comune, che alla sua prima edizione ha fatto registrare circa 200 presenze proventi dalla Campania e dal centro sud.

-Riprenderemo l’organizzazione del Premio Ettore Scola e sarà istituito il Premio Sergio Leone.

-Nascerà un Museo per ricordare il Terremoto del 1980 e le altre tragedie sismiche subite dalla nostra provincia.

-Sanciremo un accordo con Ellis Island, per allestire una mostra permanente che metta in contatto l’intera Irpinia con la sua storia di Emigrazione. Sarà anche possibile consultare gli archivi per riscoprire i racconti, le esperienze, i sacrifici, il lavoro e le sofferenze di tanti conterranei costretti a lasciare la propria terra per cercare fortuna all’estero, e rinvigoriremo legami profondi ed affetti familiari, mai sopiti, ma che hanno bisogno di essere risvegliati ed alimentati.

-Lavoreremo per realizzare, a Piazza Kennedy, una suggestiva struttura denominata CIELO (Centro Irpino Eccellenze Locali) sullo stile del Markthalle Neun di Berlino, piuttosto che del Mercato di San Miguel di Madrid, che promuoverà le eccellenze enograstronomiche, ma diventerà anche un attrattore turistico perché sarà una vera e propria un’opera d’arte emblema di una straordinaria architettura contemporanea.

E’ per realizzare tutto questo che, convintamente, i nuovi 7 assessori assumeranno l’onere e l’onore di concorrere al governo della città, al fianco del Sindaco, per l’intera consiliatura.

Un impegno, questo, che intendiamo assolvere nel solo ed esclusivo interesse della città che ci ha scelti, per realizzare, tutti insieme, il bene di Avellino.