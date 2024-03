Tragedia lungo l’A16, trentenne travolto e ucciso da un autoarticolato

Travolto e ucciso lungo l’A16. La tragedia avvenuta nei pressi di Venticano, dove un trentenne, che si trovava a piedi lungo la carreggiata e’ stato travolto da un autoarticolato in transito.

L’uomo è morto sul colpo dopo il violento impatto, inutile ogni tentativo di soccorrerlo. Sul posto il personale della Polizia Stradale di Grottaminarda.

Secondo una prima ipotesi il giovane potrebbe essere rimasto in panne con la propria auto e avrebbe quindi cercato in quel momento di chiedere aiuto. Ma non si esclude alcuna pista. Le indagini sono in corso. La salma su disposizione della magistratura è stata trasferita in obitorio a Benevento per i relativi accertamenti medico legali.