Tragedia a Lauro, cinquantatreenne trovato senza vita nella sua abitazione

LAURO- Tragedia in Via Tito e Costanzo Angelini a Lauro, dove un 53enne e’ stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua abitazione. L’uomo da alcuni giorni non dava notizie, così i suoi familiari preoccupati hanno deciso di chiedere l’intervento della Polizia. Sul posto gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. Sono stati proprio i caschi rossi, dopo aver raggiunto con una scala il secondo piano dell’abitazione a rinvenire il corpo senza vita del cinquantatrenne nel bagno della sua abitazione. Sul posto si attende l’arrivo di un medico che attesti il decesso e la salma dovrebbe essere trasferita presso il Moscati di Avellino per un esame esterno. La causa più probabile è quella di un decesso per un malore fatale.