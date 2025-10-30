Riscatto biancoverde: Avellino Basket batte Bergamo

Nel turno infrasettimanale il Gruppo Lombardi Avellino Basket ha affrontato la formazione del Blu Basket Bergamo vincendo con il punteggio di 94-82. Gli irpini hanno portato cinque uomini in doppia cifra, catturato 49 rimbalzi, trovando tanti punti in campo aperto. Avellino ha soprattutto giocato una partita continua, i ragazzi hanno collaborato raggiungendo una vittoria di squadra. Domenica si torna in campo, per affrontare Roseto. “Abbiamo giocato una buona partita, siamo contenti, la squadra ha lavorato bene soprattutto a rimbalzo e questa è una vittoria da condividere con la squadra e con la società, che ci ha permesso di lavorare” ha commentato coach Buscaglia.

PRIMO QUARTO

Avellino parte subito con il piede giusto e sul 14-7 tenta il primo allungo della partita. Coach Zanchi interrompe il parziale con il timeout, per dare ai suoi la scossa. Bergamo replica con 5-0 di break riportandosi sul 14-12. La risposta di Avellino non tarda ad arrivare, gli irpini guidati da Zerini si riportano sul 20-14. Il primo periodo terminerà 22-17 per i biancoverdi.

SECONDO QUARTO

Il quarto si apre con il 22-20 siglato dalla tripla di Loro, il migliore dei suoi nella prima frazione di gara. Chandler ha un sussulto e con 5 punti di fila riporta Avellino sul +5 (28-22). Avellino fatica a difendere i pick&roll giocati dalla coppia Bossi-Hogue, che generano punti e le distanze si riducono, con il Blu Basket Bergamo a toccare il -1 (28-27). Avellino resta lucida e con la coppia Mussini – Chandler tocca il 39-31, per poi chiudere il quarto 44-38

TERZO QUARTO

Nel terzo periodo Loro porta sul 46-43 Bergamo con una tripla, ma Avellino replica e con grande tocca il +10 (57-47), un vantaggio che Avellino incrementerà con un gioco da tre punti di Lewis, che porta i suoi sul 65-54. Il quarto terminerà con Avellino avanti 71-61 con la tripla di Mussini allo scadere.

QUARTO QUARTO

Nel quarto periodo Avellino è guidata dalla coppia Grande – Mussini, mentre Bergamo replica con l’asse play-pivot portandosi sul 74-68, ma i biancoverdi non staccano le mani dal volante e portano a casa il match fissando il punteggio sul 94-82.