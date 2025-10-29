Mezzi pesanti sulla Ss7Bis: nuovi controlli di Polizia Locale e Motorizzazione

AVELLA- Sono scattati anche nella mattinata nuovi controlli nell’ambito del protocollo firmato dal Comune di Avella e l’Ufficio 2 della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Le verifiche nel territorio del Comune di Avella, lungo la Strada Statale 7-bis, al Km 58, da parte della Polizia locale, assieme al personale tecnico della Motorizzazione Civile e con l’ausilio del Centro Mobile di Revisione dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Avellino. I controlli tecnici e documentali sui veicoli commerciali, per verificare l’idoneità alla circolazione dei mezzi pesanti e migliorare la sicurezza stradale, ridurre le emissioni dei veicoli ed evitare la concorrenza sleale nel trasporto stradale. Le attività sono coordinate dal comandante della Polizia Locale del Comune di Avella, dott. Luigi Ambrosino e dall’Ing. Generoso Spagnuolo, referente per l’Ufficio Motorizzazione Civile di Avellino.